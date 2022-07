Nobelkomiteen er dypt bekymret for fredsprisvinner Ressa

– Jeg er dypt bekymret for at Maria Ressa blir forfulgt for å ha utøvd sin rett til ytringsfrihet, sier leder av Nobelkomiteen Berit Reiss-Andersen.

Ressa kan vente seg lang fengselsstraff etter at dommen om ærekrenkelser via nettavisen Rappler blir stående.

– Kritikken som fremsettes gjennom Rappler er godt innenfor ytringsfriheten i et demokratisk samfunn, sier Reiss-Andersen.

Ressa er for tiden involvert i minst sju rettssaker. Reiss-Andersen sier at ytringsfriheten som Ressa kjemper for, er en viktig forutsetning for å kunne ha en opplyst befolkning.

– Det understreker viktigheten av en fri, uavhengig og faktabasert journalistikk, sier Reiss-Andersen.

(©NTB)