Første pilegrimsferd til Mekka etter to år med pandemi

I år får 1 million pilegrimer reise til Mekka for å gjennomføre Hajj, har myndighetene i Saudi-Arabia bestemt. Av dem kan 850.000 komme fra utlandet. Hajj er en av de fem søylene i islam, og noe av det viktigste en muslim gjør.

Det forventes at du som troende muslim gjennomfører reisen minst én gang i løpet av livet.

Trolig har få av muslimene som kommer til Mekka denne uka, hatt en mer strabasiøs ferd enn Adam Mohammed fra Storbritannia.

Reiste 7.000 km til fots

53-åringen bestemte seg i fjor for å reise til Saudi-Arabia til fots, dyttende på en vogn som inneholdt det aller mest nødvendige, som mat og vann. Den mer enn 7.000 kilometer lange turen tok ham gjennom ni land, før han til slutt krysset grensen fra Jordan til den saudiarabiske byen Tabuk.

Turen tok til sammen 11 måneder, og den ble enda mer dramatisk av at Mohammed lenge ikke visste om han ville få lov til å krysse grensen inn til de hellige moskeene i Mekka og Medina grunnet koronarestriksjoner.

Det var først i april at saudiarabiske myndigheter åpnet for at også utenlandske pilegrimer kunne få delta under årets Hajj.

– Jeg gråt da jeg endelig kom fram, det er en helt ubeskrivelig følelse, forteller Mohammed til AFP.

Han er nå 15 kilo lettere enn da han startet på ferden, men forsikrer om at han ikke angrer selv om turen var slitsom.

MILLIONER: Selv om det er ventet at rundt en million muslimer finner veien til Mekka i år, så er det fremdeles færre enn i 2019 da 2,5 millioner deltok. (Amr Nabil/AP)

Innreisenekt via vestlige flyselskaper

Mohammed forteller at saudiarabiske myndigheter hadde lovet at han og familien med kone og to døtre skulle få lov til å delta i årets pilegrimsferd. Men ikke alle har vært like heldige som Mohammed og familien.

Kun én uke før pilegrimsferden startet besluttet Saudi-Arabia at muslimer ikke kan reise til Mekka med vestlige reisebyråer.

Isteden må muslimer fra Vesten nå søke om å få dra gjennom en statskontrollert trekning. Dette har blant annet ført til at svært få norske muslimer deltar i år. I 2019 deltok 2,5 millioner muslimer i pilegrimsferden, men to år med pandemi og strenge restriksjoner har satt en stopper for mange.

De nye reglene om innreisenekt blir møtt med skuffelse hos muslimer verden over. Mange sparer typisk i flere år for å ha råd til å være med.

TIL KABA: Her blir islamsk kalligrafi brodert med gulltråd, før det skal brukes til å drapere Kaba som er målet for alle pilegrimer under pilegrimsreisen til i Mekka. I 2022 for muslimer fra hele verden delta, etter to år med strenge pandemirestriksjoner. (Amr Nabil/AP)

Fremdeles restriksjoner

De to siste årene har det kun vært saudiarabiske muslimer som har fått lov til å delta i pilegrimsferden. I 2020 var det kun 10.000 muslimer som fikk delta, mens det i 2021 hadde økt til 60.000 deltakere.

Selv om det i år er ganske mange flere enn de to siste årene som får lov til å reise til Mekka, er det fremdeles restriksjoner på plass for å sikre at ikke pilegrimsferden ender som en superspreder.

Muslimer som vil delta i årets pilegrimsferd, må være fullvaksinert og under 65 år. I tillegg må de kunne fremvise en negativ koronatest tatt de siste 72 timene.

Én av dem som er lykkelig for å ha kommet vel fram, er 30 år gamle Halima som har reist fra Russland.

– Det har vært drømmen min å komme hit. Nå er jeg her endelig, nå lever jeg drømmen, sier hun.