FNs naturpanel: Bruken av ville arter øker – ikke bærekraftig for mange av artene

FN-panelet la fredag fram en ny rapport der de har utredet bærekraftig bruk av ville arter. Rapporten ble torsdag godkjent av de 139 medlemslandene på Naturpanelets 9. plenumsmøte i Bonn i Tyskland.

Blant hovedfunnene i rapporten er at:

* En av fem personer er direkte avhengig av ville arter til mat og for å ha en inntekt.

* Milliarder av mennesker bruker daglig ville dyr- og plantearter til mat, energi, materialer, medisin, rekreasjon, inspirasjon og annet.

* Den akselererende globale naturmangfoldkrisen, hvor en million arter av planter og dyr risikerer utryddelse, truer disse bidragene til menneskene.

* I de fleste tilfeller har bruken av ville arter økt. Bærekraften i bruken har variert, og på mange områder er den ikke bærekraftig. For eksempel er rundt 34 prosent av verdens marine villfiskbestander overfisket.

* Rapporten finner at uten fungerende regulering på tvers av forsyningskjeder, øker global handel presset på ville arter, noe som fører til ikke bærekraftig bruk og noen ganger til populasjonskollaps hos ville arter (et eksempel er handel med haifinner).

Overfiske

En av rapportens hovedforfattere, Marla R. Emery, som til vanlig jobber ved Norsk institutt for naturforskning (Nina) i Norge, sier i en pressemelding fra Naturpanelet at naturmangfoldskrisen ser ut til å kunne ramme verdens fattigste hardt.

– 70 prosent av verdens fattige er direkte avhengige av ville arter. En av fem personer er avhengig av ville planter, alger og sopp for mat og inntekt. 2,4 milliarder mennesker er avhengige av ved til matlaging, og rundt 90 prosent av de 120 millioner menneskene som jobber med fiskeri, jobber med småskala fiske, sier hun.

Nylige globale estimater viser at rundt 34 prosent av den marine villfiskbestanden er overfisket.

Omfattende rapport

– Vi må gjøre noe med disse problemene der det er mulig, slik at vi får en bedre forvaltning av ville arter som mennesker er avhengige av. Rapporten undersøker alternativer for bærekraftig bruk av dyreliv på land, i ferskvann og i havene og hvordan dette kan gjennomføres, sier en av de andre norske forfatterne, Elizabeth Barron, ved NTNU i en pressemelding fra Miljødirektoratet.

Rapporten deler bruken av ville arter inn i fem kategorier: fiske, hogst, sanking, høsting av landdyr (inkludert jakt), og turisme og kulturelle verdier. Hver kategori inndeles i spesifikke bruksområder (som mat og fôr, medisin). Deretter gir rapporten en detaljert analyse av trender i hvert av de siste tjue årene.

Rapporten peker også på en rekke sosiale, økonomiske og miljømessige drivere som samhandler med hverandre for å påvirke bærekraftig bruk av ville arter. Blant disse driverne er landendringer og endringer i sjø og hav, klimaendringer, forurensning og fremmede arter.

– Rapporten bygger på Naturpanelets hovedrapport fra 2019, som fant at direkte utnyttelse av arter er den nest viktigste driveren for tap av biologisk mangfold. Samtidig erkjenner den at bærekraftig bruk forekommer, sier Barron.





(©NTB)