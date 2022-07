Familien til drept journalist ber om møte med Biden

Den 51 år gamle Al Jazeera-journalisten ble skutt i hodet under en israelsk militæraksjon på den okkuperte palestinske Vestbredden 11. mai. Hun var iført hjelm og skuddsikker vest som var tydelig merket med PRESS.

FNs menneskerettskontor, palestinske myndigheter, Al Jazeera, CNN og Washington Post har alle gransket hendelsen og konkludert med at hun ble skutt av en israelsk skarpskytter.

– Hvitvasking

Amerikanske myndigheter konkluderer også med at hun trolig ble skutt av en israelsk soldat, men at det ikke var grunn til å tro at hun ble skutt med overlegg.

Palestinske myndigheter, familien og den israelske menneskerettsorganisasjonen B'Tselem har reagert sterkt på dette og kaller det hvitvasking.

Familien ber nå om et møte med president Joe Biden, som neste uke besøker Israel og Palestina.

Føler seg sveket

I et brev til Biden, ført i pennen av den drepte journalistens bror Anton Abu Akleh, skriver familien at hun «ble drept av en israelsk kule» og ber den amerikanske presidenten om hjelp til å sørge for at de skyldige blir stilt til ansvar.

Familien skriver videre at de føler seg sveket av Biden-administrasjonens håndtering av drapet og kaller det «et forsøk på å undergrave vårt forsøk på å sikre rettferdighet».

Det er ikke kjent om Biden vil gå med på å møte familien til den drepte journalisten under sitt besøk.

(©NTB)