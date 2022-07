Bolsonaro: Sanksjonene mot Russland virker ikke

– De økonomiske barrierene som USA og Europa innførte mot Russland, fungerte ikke, sa Bolsonaro til støttespillere torsdag. Han la til at han har en «balansert» tilnærming overfor Russlands president Vladimir Putin og krigen, skriver The Guardian.

Ifølge Bolsonaro har det tillatt ham å kjøpe gjødsel, som er svært viktig for Brasils store landbruksnæring, fra Russland. Han sa også at Russland deler Brasils bekymring over «suverenitet» over Amazonas, trolig med henvisning til internasjonalt press for vern av den enorme regnskogen.

Tidligere torsdag sa Putin at det var åpenbart at sanksjonene skapte problemer, «men ikke i nærheten av slike dem som innledet denne økonomiske lynkrigen mot Russland regnet med».

