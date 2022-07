Nasa: 22 prosent av Ukrainas dyrkede mark er okkupert

Områdene øst og sør i Ukraina, som nå kontrolleres av russiske styrker, sto tidligere for 28 prosent av Ukrainas vinteravlinger, i hovedsak hvete, raps, rug og bygg, samt 18 prosent av sommeravlingene, først og fremst mais og solsikker, ifølge Nasa.

Krigen har hindret både innhøsting og planting, og mange bønder og arbeidere har måttet flykte fra krigshandlingene. Åkre er ødelagt av bombe- og granatnedslag, og veier er minelagt og livsfarlige å kjøre på.

Krigen i Ukraina kan derfor få svært alvorlige følger for matforsyningen i verden, konkluderer Nasas forskere, som bygger sine funn på analyse av satellittbilder.

Ifølge USA kom 46 prosent av all solsikkeolje som ble omsatt i verden før krigen fra Ukraina. 9 prosent av all hvete, 17 prosent av all bygg og 12 prosent av all mais på verdensmarkedet kom også fra landet.