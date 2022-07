Mer enn 21.000 krigsforbrytelser etterforskes i Ukraina

Riksadvokat Iryna Venediktova konstaterer samtidig overfor BBC at forbrytelsene er vanskelige å etterforske grundig og effektivt da det kan være vanskelig å nå fram til både områder og mennesker i landet.

Hun sier til kanalen at russiske soldater som dreper, torturerer eller voldtar sivile «bør skjønne at det kun er et tidsspørsmål før de alle må møte i retten».

Russland har blitt beskyldt for en rekke krigsforbrytelser siden de invaderte nabolandet 24. februar, men de avviser alle anklager.

Ukraina sier de har avdekket massegraver i Butsja, Borodianka og andre landsbyer i nærheten av hovedstaden Kyiv, som en stund var okkupert av russiske styrker.

Sjefetterforsker Karim Khan i Den internasjonale straffedomstolen (ICC) sa etter et besøk til Butsja i mars at Ukraina er et åsted for krigsforbrytelser.