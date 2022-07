ECHR: Gresk kystvakt bidro til at flyktninger omkom

I dommen fra ECHR slås det fast at et fartøy fra den greske kystvakten medvirket til at en båt med 27 flyktninger om bord kantret utenfor øya Farmakonisi i januar 2014.

Ifølge de overlevende kantret båten da kystvakten i stor fart forsøkte å tvinge dem tilbake til tyrkisk farvann. Ifølge greske myndigheter var kystvakten i ferd med å taue båten til land da det brøt ut panikk om bord, noe som fikk båten til å kantre og synke.

ECHR slår i sin dom fast at den greske kystvakten ikke gjorde nok for å redde dem som omkom, og at greske myndigheter «ikke gjennomførte en grundig og effektiv etterforskning for å kaste lys over omstendighetene som fikk båten til å synke».

Domstolen gir derfor Hellas en bot på 330.000 euro, i underkant av 3,4 millioner kroner.

Hjelpeorganisasjoner har gjentatte ganger anklaget den greske kystvakten for å tvinge båter med flyktninger og migranter tilbake til tyrkisk farvann. Dette avviser myndighetene i Aten, som anklager Tyrkia for ikke å gjøre nok for å stanse mennesker som forsøker å ta seg til Hellas og EU i småbåter.

