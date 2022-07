Amnesty og HRW med krass kritikk av egyptiske myndigheter

Ifølge de to menneskerettsorganisasjonene tyder mye på at Hadhoud ble bortført og torturert i fangenskap, og at han døde fordi han ble nektet helsehjelp i fengselet.

Ifølge 48-åringens familie hadde han blåmerker i ansiktet og knust hodeskalle da han døde i april. Det var da ikke kjent hvor han befant seg, og familien ble først orientert om dødsfallet to måneder senere.

Innenriksdepartementet i Egypt hevder at Hadhoud døde på et psykiatrisk sykehus i Kairo, og at han fikk skadene etter å ha oppført seg «uansvarlig» og forsøkte å bryte seg inn i en leilighet. Ifølge den offisielle versjonen døde han av «en kronisk hjertelidelse».

Amnesty og HRW anklager i en felles kunngjøring egyptiske myndigheter for manglende vilje til åpenhet og etterforskning og kaller det et nytt eksempel på den straffrihet som råder i Egypt.

De viser til at en domstol avviste familiens krav om å gjenåpne saken, og at påtalemyndigheten også nektet uavhengige observatører å være til stede da 48-åringen ble obdusert.

