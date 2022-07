Ytterligere to konservative politikere går av i Storbritannia

De to føyer seg i rekker av flere allierte av Boris Johnson som nå trekker seg på grunn av mangel på tillit til statsministeren.

Mandag gikk Will Quince ut og forsvarte Johnson etter at det ble kjent at statsministeren hadde visst om tidligere anklager mot torypolitikeren Chris Pincher, som forrige uke ble suspendert fra Det konservative partiet etter anklager om at han skal ha tafset på to menn i fylla.

Onsdag sier barneministeren at han ble løyet til for å gi feil informasjon til mediene, ifølge The Guardian. Quince kunngjorde sin oppsigelse på Twitter onsdag formiddag.

Laura Trott er parlamentsmedlem og har i tillegg fungert som assistent i samferdselsdepartementet.

– Tillit i politikken er – og må alltid være – av største betydning, men dessverre har denne gått tapt de siste månedene, skriver hun i et innlegg på Facebook onsdag formiddag.

Tirsdag trakk finansminister Rishi Sunak og helseminister Sajid Javid seg fra Boris Johnsons regjering. Totalt forlot ti parlamentsmedlemmer fra Det konservative partiet sine stillinger tirsdag – to statsråder, en minister, fire parlamentariske privatsekretærer, en visepartiformann og to handelsutsendinger.

[ Ut mot Vedum: – Det er rett og slett en skam ]