Tre drept og tre kritisk skadd etter kjøpesenter-skyting

De tre drepte er en mann i 40-årene og to «unge mennesker», sa sjefpolitiinspektør Søren Thomassen natt til mandag. I en pressemelding skriver København-politiet at det er snakk om en ung mann og en ung kvinne. Politiet jobbet natt til mandag med å identifisere dem og varsle pårørende. Flere er såret, men det er uklart hvor mange.

Handlet trolig alene

En 22 år gammel danske er pågrepet. Politiet sier de vet lite om motivet, men at de tror han handlet alene.

– Vi har ikke kunnet påvise at han arbeidet sammen med noen andre, sier Thomassen.

Det blir gjort avhør av den pågrepne mandag. Mannen ble pågrepet med et gevær og ammunisjon, men politiet sier at det kan være snakk om ytterligere våpen. Den pågrepne beskrives av politiet som «perifert kjent» fra tidligere

– Pågripelsen skjedde udramatisk, sier sjefpolitiinspektøren.

TRE DREPT: Fortvilede mennesker samlet seg utenfor Field's etter å ha unnsluppet skytingen søndag. Foto: Olafur Steinar Gestsson / Ritzau Scanpix via AP / NTB (Olafur Steinar Gestsson/AP)

Vill panikk

Politiet fikk melding om skytingen klokka 17.35 søndag. Mannen ble pågrepet 13 minutter senere.

Field's er blant Danmarks største kjøpesentre, med over 135 butikker og restauranter spredt utover rundt 74.000 kvadratmeter.

Bilder og videoer viser hvordan panikkslagne mennesker løper ut av kjøpesenteret. Flere øyenvitner har fortalt at de først ikke forsto hva som skjedde, men at det raskt gikk opp for dem at situasjonen var svært alvorlig.

– Etter smellet kom det en kjempestor menneskemengde. Alle løp noe helt vanvittig. Men man tenkte likevel: var det virkelig skudd? Men så, plutselig, kom det to-tre skudd, og så brøt det ut vill panikk, sier øyenvitnet Lisbeth Gøtzsche til Berlingske.

Hun klarte å søke tilflukt i en butikk der personalet raskt fikk rullet ned gitter for å sperre av.

Folk som ble vitner til skyteepisoden, får tilbud om akutt psykologisk hjelp. København-politiet melder at folk kan møte i en hall i nærheten av Kastrup der det vil gis psykologisk hjelp, og at politifolk vil være til stede for å ta imot forklaringer fra vitner.

Natt til mandag jobbet politiet på åstedet samtidig som de hadde en høy grad av synlighet i hele København.

[ Roper varsko mot alkoholsalget i ubetjente kasser ]

YouTube-videoer

Fire YouTube-videoer inngår i etterforskningen av skyteepisoden, opplyser politiet til Jyllands-Posten.

På videoene poserte en ung mann med et gevær og en pistol. De ble lastet opp med tekstene «I don’t care» og «Quetiapine doesn’t work». Kvetiapin, som er det norske navnet på legemiddelet, brukes i behandling av psykiske lidelser som schizofreni, bipolar lidelse og mani. Danmarks Radio får opplyst av flere kilder at det er mannen som søndag ble pågrepet, som har lagt ut videoene. Videoene ble lastet opp 1. juli, ifølge Jyllands-Posten. De ble fjernet søndag kveld.

TROLIG ALENE: – Vi har ikke kunnet påvise at han arbeidet sammen med noen andre, sier sjefpolitiinspektør Søren Thomassen i København-politiet. (Emil Helms/NTB)

Rystet Frederiksen

Statsminister Mette Frederiksen kaller hendelsen for et grusomt angrep.

– Danmark ble søndag kveld rammet av et grusomt angrep. Flere er drept, og enda flere såret. Uskyldige familier som var ute for å handle eller spise. Barn, unge og voksne. Jeg sender min dypeste medfølelse til de som har mistet sine kjære, sier Frederiksen.

– Jeg oppfordrer dansker til å stå sammen og støtte hverandre i denne vanskelige tiden, legger hun til.

Også det danske kongehuset har uttalt seg om skytingen.

– Våre tanker og dypeste medfølelse er med ofrene, deres pårørende og alle dem som er berørt av tragedien, heter det i en uttalelse fra dronning Margrethe og kronprinsparet.

– Situasjonen krever samhold og omsorg, og vi ønsker å rette en stor takk til politiet og beredskaps- og helsemyndighetene for deres hurtige og effektive innsats i disse timene, heter det videre.

[ Utsatte film på grunn av masseskytingen i Oslo ]

UD: Ingen nordmenn har meldt behov for bistand

Ingen norske borgere har kontaktet det norske Utenriksdepartementet med behov for bistand i forbindelse med skytingen, opplyste UD til NTB ved midnatt natt til mandag.

Trine Viste fra Bergen og familien hennes var på vei ut av kjøpesenteret da skytingen fant sted. Til Bergensavisen forteller Viste at hun og familien var på vei til bilen.

– Først hørtes det ut som et stort vindu som knuste, men da vi hørte skrik og enda et skudd, begynte vi å løpe, forteller hun.

Familien løp mot bilen i parkeringsanlegget, og på veien stoppet de to andre familier fra å gå opp til butikkene, forteller Viste.