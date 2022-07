SAS-pilotene ut i streik

Opp mot 250 avganger og 45.000 reisende kan bli rammet hver dag, ifølge nyhetsbyrået TT. Det er ikke kjent hvor mange avganger fra norske flyplasser som blir berørt.

Kjernen i konflikten er opprettelsen av to bemanningsselskaper. Da pandemien rammet, mistet rundt 560 piloter jobben. Samtidig ble datterselskapene SAS Link og SAS Connect opprettet. Disse skal overta fly og fylles med nye piloter. Pilotforeningen ønsker en forsikring om at deres medlemmer får de nye arbeidsplassene.

Partene har meklet siden 13. juni. Opprinnelig gikk fristen ut natt til onsdag, men den ble da utsatt til midnatt fredag. Kort tid etter at den nye fristen gikk ut, ble den igjen forlenget til lørdag kl. 11.

Lørdag ble fristen utsatt til mandag klokka 12. Partene sa da at de fortsatt hadde håp om å komme til enighet.

Roger Klokset i Norske SAS-flygeres forening har varslet at de er villige til å la SAS gå konkurs, og at de kjemper en prinsipiell kamp for grunnleggende rettigheter for arbeidstakere i Norden.

Over 580 flyginger kansellert

– Dette er veldig dårlige nyheter for våre passasjerer, sa administrerende direktør i SAS, Anko Van der Werff, til pressen etter at meklingen ikke hadde ført fram.

– Dette var sommeren der alle så fram mot å reise igjen. Dette er veldig dårlige nyheter, gjentok han.

– Vi har nettopp vært gjennom en forferdelig pandemi, vi har mottatt mange penger fra skattebetalerne, og det er derfor skammelig at dette er måten pilotene betaler tilbake sjenerøsiteten og tålmodigheten som alle i landene har hatt med selskapet i løpet av denne tiden, sier van der Werff videre.

Ifølge VG kan hele 60 prosent av SAS-flygingene til og fra norske flyplasser fram til torsdag ryke. Det er 585 av 963 flyginger til og fra Norge.

Partene har meklet siden 13. juni og fristen har vært utsatt en rekke ganger. Lørdag ble fristen utsatt til mandag klokka 12. Nå er det klart at meklingen ikke førte fram og 900 piloter går ut i streik.

