Politiet ber trikkepassasjerer om å melde seg etter masseskytingen i Oslo

– Vi begynner å få et godt bilde av hendelsen sist helg, men vi er fortsatt ikke helt sikre på alle hans bevegelser. Hvis noen har video, bilder eller gjort observasjoner fra den trikketuren, er det veldig viktig at de kontakter oss, sier leder Grete Lien Metlid for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet mener Zaniar Matapour (43) tok trikk nummer 18 fra Rikshospitalet klokka 00.55 som stoppet på holdeplassen Tinghuset klokken 1.11 natt til lørdag 25. juni. Rett etterpå begynte han å skyte mot tilsynelatende tilfeldige mennesker utenfor pubene Per på hjørnet og London pub.

Hun ønsker ikke å utdype hvorfor politiet er spesielt opptatt av trikketuren, eller kommentere om det er mistanke om at han hadde noen kontakt med eventuelle medvirkere eller påvirkere på trikken. Men det er et helt sentralt tema i politiets etterforskning om Matapour hadde medvirkere, i bredest mulig forstand.

Ber om bilder og film

– Alle som kan ha bilder eller film fra denne trikketuren, og ikke har sendt det til oss allerede; gjør det! Vi trenger alle bilder og all film, og vil også vite det hvis du har sett eller observert noe, sier Metlid.

Publikum har så langt kommet med store mengder informasjon til politiet, i form av observasjoner samt bildemateriale. Likevel gjentar Metlid den innstendige oppfordringen til folk om å melde seg, hvis de ikke har gjort det ennå. Hun poengterer at siden Matapour nekter å la seg avhøre, og ikke vil gi politiet innsyn i hans helseopplysninger, er det avgjørende for politiet å hente inn opplysninger annetstedsfra for å kartlegge hendelsen, siktedes motiv og finne eventuelle medvirkere.

Politiet har til nå gjennomført over 250 avhør i saken – blant annet av personer i det islamistiske nettverket Matapour skal ha hatt kontakt med i opptakten til masseskytingen. Hun ønsker ikke å konkretisere hvem eller hvor mange. Metlid kommenterer heller ikke den angivelige kontakten siktede har hatt med Arfan Bhatti.

Går langt tilbake i tid

Hun bekrefter at politiet i det store bildet ser på siktedes historikk langt tilbake i tid, ikke bare i tiden nært hendelsen, men måneder og år før skytingen mot bargjestene på Per på hjørnet og London Pub i Oslo sentrum. Det er relevant for å avdekke om Matapur er blitt radikalisert og sånn sett belyse om ideologieller religion har hatt betydning for siktedes motiv.

En slik kartlegging kan også sette politiet på spor etter eventuelle medvirkere

Matapour er siktet for å ha drept to personer, samt for drapsforsøk og terror. Metlid vil ikke si noe om enkelthypoteser er styrket eller svekket, eller om etterforskningen er i ferd med å ta en spesiell kurs.

I alt deltar over 100 politifolk i etterforskningen. Oslo politidistrikt får også hjelp fra etterforskere i Øst politidistrikt.

– Vi er veldig opptatt av å komme i kontakt med alle som kan ha hatt kontaktpunkt med siktede i forkant, enten det er på en bar, en kafé, i en moské eller på et treningssenter, sier Metlid.

Hun regner med at det vil bli gjenomført flere titalls, kanskje over hundre, avhør i den videre etterforskningen.





