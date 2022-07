Nytt dataangrep mot norske nettsider – russiske hackere hevder å stå bak

Det er selskapet Coretrek som trolig har vært utsatt for et dataangrep, noe russiske hackere hevder å stå bak. Coretrek leverer nettsider til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Nettsidene til NSM var nede mandag litt etter klokken 13. Klokken 13.45 er nettsidene igjen tilgjengelige.

Coretrek-sjef Kristian Susnic sier til Aftenposten at de er i kontakt med NSM.

– NSM skriver at noen av våre løsninger og tjenester kan være utsatt for et angrep. Men dette er ikke verifisert og vi jobber med å finne ut av årsaken, sier Susnic.

Avisa melder at det skal være snakk om et tjenestenektangrep som overbelaster nettsider med trafikk.

Også nettsidene til fergeselskapene Boreal og Bastø Fosen var nede tidlig mandag ettermiddag. Disse leveres også av Coretrek. Klokka 13.45 var disse fortsatt nede.

Det russiske datatyv-nettverket Killnet hevder at det er russiske hackere i gruppe NoName057 som står bak angrepet.

Forrige uke ble flere av myndighetenes nettsider utsatt for et tjenestenektangrep.