Flere titalls barn ble holdt fanget i nigeriansk kirke

Politiet gikk inn fredag etter å ha blitt tipset fra en bekymret mor som sa at barna hennes ble holdt der mot sin vilje. 72 mennesker, 26 av dem barn, ble hentet ut, ifølge polititalskvinne Funmilayo Odunlami, melder NTB.

Ifølge politiet ble folk holdt der i påvente av Jesu tilbakekomst. Flere skal visstnok ha vært dere i flere måneder, ifølge BBC.

Enkelte kristne tror at de vil bli tatt til himmelen når Jesus Kristus kommer tilbake til jorda.

Odunlami sier at lokale folk har sagt at barna deres var kidnappet av kirken og at kirkemedlemmer ble voldelige da politiet ankom åstedet. Flere barn skal angivelig ha blitt tatt ut av skolen på grunn av hva kirkens pastor har forkynt.

Først ble kirkens medlemmer fortalt at Jesus ville komme tilbake i april, før han senere sa at dette ville skje i september, ifølge politiet.

Pastoren i kirken skal angivelig ha fortalt barna at det ikke var noe poeng for dem å komme tilbake på skolen mens de ventet på Jesus.

Kristne i landet har vært svært bekymret etter et dødelig angrep på en annen kirke. 6. juni ble minst 50 stykker drept i et angrep på en katolsk kirke sør-vest i landet.