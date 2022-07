Talibans menn avsluttet massemønstring uten et ord om jenteskoler

Makthaverne i Kabul kom på forhånd med få detaljer om hva som skulle foregå på samlingen med stammeledere, skriftlærde og andre innflytelsesrike menn. Tilsynelatende var de aller fleste av dem selv Taliban-folk og deres støttespillere.

Men Taliban hadde lovet at kritikk ville bli tolerert, og at vanskelige saker som skolegang for jenter etter sjette klasse, ville bli diskutert.

Mediene fikk ikke slippe inn på det som var den største politiske mønstringen siden maktovertakelsen i fjor. Men taler ble kringkastet via statlig radio. Blant høydepunktene var en sjelden opptreden fra Talibans tilbaketrukne leder Haibatullah Akhundzada, som stort sett holder seg i Kandahar.

Sverget lojalitet

Taliban-myndighetene hadde fremstilt samlingen som en mulighet for muslimske geistlige til å si sin mening om hvordan Afghanistan skal styres. Men slutterklæringen etter møtet der over 3.000 håndplukkede menn skal ha vært samlet, var i stor grad oppgulp av Talibans egen doktrine.

Den tok til orde for lydighet til Akhundzada, lojalitet til Taliban og full aksept for islamsk lov som det grunnleggende styringsprinsipp.

– Med Guds nåde har det islamske systemet kommet til makten i Afghanistan, het det i erklæringen lørdag.

Jenters rettigheter

– Ikke bare støtter vi det, vi vil også forsvare det. Vi anser dette for å være den nasjonale og religiøse plikten til hele nasjonen, sto det videre i slutterklæringen.

Siden Taliban tok tilbake makten i august, har bevegelsens strenge tolkning av sharialovene ført til kraftige innskrenkinger for afghanere – spesielt kvinner.

Den tidligere opprørsbevegelsen har nektet jenter å gå på skolen etter sjette klasse. Det er brudd på løftene de har gitt om at alle jenter i alle aldre skal få utdanning.

Taliban har også begrenset kvinners rett til å kjøre bil og krevd at de må være tildekket fra topp til tå.

Nevner ikke jenter

De har dessuten forbudt ikke-religiøs musikk og menneskelige skikkelser i reklamer, samt beordret TV-kanaler til å stanse sendinger av filmer og serier med utildekkede kvinner. Menn har fått beskjed om å kle seg i tradisjonelle klær og la skjegget gro.

FNs menneskerettssjef Michelle Bachelet oppfordret fredag Taliban til å se til andre muslimske land for å få inspirasjon til hvordan de kan bedre kvinners rettighet innen for religiøse rammer.

I slutterklæringen fra Kabul var det ikke et ord om jenters skolegang. Men regjeringen ble bedt om å vie «spesiell oppmerksomhet» til moderne utdanning, samt rettferdighet og minoriteters rettigheter – «i lys av islamsk lov».

Vil ha anerkjennelse

Videre het det at den nye regjeringen har brakt sikkerhet til nasjonen. Det på tross av at to væpnede menn gikk til angrep på møtet torsdag. IS, som har utført en rekke angrep i Afghanistan siden Taliban inntok Kabul, hevdet å stå bak.

Videre ba deltakerne på møtet verdenssamfunnet om å anerkjenne Taliban-regjeringen. De fordømte all væpnet opposisjon og ba afghanske politikere i eksil om å vende hjem.

– Opphev alle sanksjoner mot Afghanistan, frigi det afghanske folkets midler og støtt vår nasjon, het det.

Økonomisk krise

Afghanistan er landet rammet av en dyp økonomisk krise. USA har frosset nesten 7 milliarder dollar som afghanske myndigheter har på utenlandske kontoer.

Amerikanske tjenestemenn nøler med å gi Taliban direkte tilgang på pengene. Men samtaler pågår i Qatar for å finne ut av om noen midler kan frigis til bistand for titusenvis som ble rammet av jordskjelvet øst i Afghanistan i juni.

Alt før jordskjelvet sto Afghanistan midt oppe i en humanitær krise. Mange hjelpeorganisasjoner forlot landet sammen med de siste vestlige styrkene da Taliban kom til makten i august i fjor.

FN anslår at 97 prosent av landets rundt 38 millioner innbyggere lever under fattigdomsgrensa og har lenge advart om at Afghanistan kan stå på randen av en sultkatastrofe.