Skottene delt i synet om folkeavstemning

Målingen er gjennomført av Panelbase for den avisen The Sunday Times og viser at 44 prosent av de spurte motsetter seg folkeavstemning. 43 prosent svarer at de er i favør av folkeavstemning, melder nyhetsbyrået Press Association.

Hver tiende som er blitt spurt, svarer at de verken støtter eller motsetter seg at en slik folkeavstemning skal finne sted, mens 3 prosent svarer at de ikke vet hva de skal mene om saken.

Målingen er gjennomført blant 1.010 spurte i forrige uke, før Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon tirsdag sa at hun ønsker å gjennomføre folkeavstemning 19. oktober 2023.

På målingen svarer 48 prosent at de vil støtte skotsk uavhengighet. Men nesten 47 prosent mener at Skottland fortsatt bør være del av Storbritannia. 5 prosent har ikke gjort seg opp noen mening i saken.

Den britiske regjeringen har så langt ikke gitt samtykke til at en folkeavstemning om uavhengighet kan gjennomføres. Folkeavstemningen om uavhengighet i 2014 var den første og eneste, har regjeringen i London uttalt.

Sturgeon sa tirsdag at hun vil be den britiske høyesteretten om det er juridisk grunnlag for å gjennomføre ny folkeavstemning uten godkjenning fra regjeringen i London.

I folkeavstemningen i 2014 stemte 55 prosent av skottene for fortsatt union med Storbritannia.