Andersson nekter å svare på om Tyrkia har fått løfte om utlevering av navngitte personer

– Jeg har vært statsråd i åtte år, og jeg har aldri uttalt meg om det som blir sagt i forhandlingsrommet, sa Andersson på en pressemøte under Almedalsveckan, som startet på Gotland søndag.

Uttalelsen kommer på bakgrunn av Tyrkias president Recep Tayyip Erdogans påstand om at Sverige har lovet å utlevere 73 «terrorister» til Tyrkia for at landet skal godta svenskenes Nato-søknad.

På spørsmål om en slik utleveringsavtale var en del av Nato-avtalen med Tyrkia, svarer Andersson kun at Sverige vil fortsette å respektere nasjonale og internasjonale lover.

I avtalen mellom Tyrkia, Finland og Sverige 28. juni lovet de to nordiske landene å inngå utleveringsavtaler med Tyrkia og sikre rask og grundig behandling av eksisterende utleveringsbegjæringer fra Tyrkia knyttet til terrormistenkte personer.