Politiet om mulige medvirkere til terrorsiktede: – Har navn på blokka

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har uttalt at det kan ha vært flere involvert i angrepet som skjedde natt til lørdag forrige helg.

– Spørsmålet om han har hatt medvirkere, er veldig viktig. Der gjøres det mye. Det er navn vi har på blokka, men konkret hva vi gjør og hvem de er, kan ikke jeg kommentere nå av hensyn til etterforskningen, sier etterforskningsleder Christian Hatlo i Oslo-politiet.

To menn ble drept og 21 mennesker skadd i masseskytingen som var rettet mot utestedene Per på hjørnet og London Pub i Oslo. Zaniar Matapour (43) er pågrepet og terrorsiktet i saken. Han har ikke villet la seg avhøre.

Ber om tips

Politiet ber også på nytt om flere tips fra befolkningen. Rent konkret oppfordrer de alle som har vært i kontakt med den siktede mannen, om å melde seg.

– Vi ønsker tips, særlig fra personer som kjenner eller har møtt den siktede, sier Hatlo.

Han understreker at all informasjon er interessant for dem, og ber folk ta kontakt uavhengig av om de selv vurderer opplysningene som interessante.

Politiet opplyser at de har tatt 199 vitneavhør, og at det har kommet inn 180 tips til politiet. Samtidig har de fått inn 136 videoer som nå blir gjennomgått.

Sakkyndige oppnevnt

Hatlo opplyser også at Pål Grøndahl, Knut-Petter Sætre Langlo og Synne Sørheim er oppnevnt som psykiatrisk sakkyndige i saken.

Den siktede mannen har så langt ikke villet samarbeide om en sakkyndig vurdering. Hatlo sier det er for tidlig å vurdere om politiet vil kreve at dette gjøres likevel.

Politiet har flere hovedhypoteser i etterforskningen, blant annet terror og hatkriminalitet og psykiatri.