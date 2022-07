Medieprofil tar oppgjør med netthetsen etter masseskytingen i Oslo

– Dette var på et vis et angrep på demokratiet, på hele nasjonen, og på skeive. Alle føler det like sterkt, og det å kunne dele historier om hvordan det går tror jeg er sunt, sier Hegseth til VG.

VGTV-profilen sier det er vanskelig å se hatet som dukker opp i sosiale medier og ber om en debatt om ytringsansvar.

– Det som river hjertet mitt i tusen biter, er at det finnes veldig mange unge der ute som er usikre på seg selv, og som ser dette og blir redde, sier han.

– Man kan diskutere hvor nødvendig det er å slippe til alle pride- og homo-kritikere i redaktørstyrte medier, sier han.

Presseveteran Gunnar Bodal-Johansen sier at pressen ikke skal bidra til å fremme hatefulle ytringer og sjikane.