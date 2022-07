Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) besøkte fredag Ukraina og så hvordan krigen har herjet i landet. Med seg hadde han løfter om 10 milliarder kroner i støtte.

– Vi bidrar for å støtte ukrainernes kamp for frihet. De kjemper for sitt land, men også for vår felles sikkerhet i Europa og våre demokratiske verdier, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Han reiste direkte fra Nato-toppmøtet i Madrid til Ukraina, der han møtte president Volodymyr Zelenskyj, og besøkte to landsbyer som er rammet av den russiske invasjonen: Tsjernihiv og Yahidne.

Norge lover nå 1 milliard euro, det vil si omtrent 10 milliarder norske kroner, til flere formål. Dette inkluderer humanitær hjelp, gjenoppbygging og støtte til driften av sentrale funksjoner, samt skoler og sykehus. Den siste delen er militær bistand. Pengene skal utbetales i 2022 og til neste år. Statsministeren tar sikte på på fremme forslaget for Stortinget i august.

Støtten kommer i tillegg til de andre bidragene, humanitært og militært som Norge har gitt etter at Russland invaderte Ukraina i februar.

Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte Ukraina UKRAINA: Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte sammen med guvernør Vyatsjeslav Tsjaus en landsby i Tsjernihiv i Ukraina fredag og fikk se konsekvensene av den russiske invasjonen. (Javad Parsa/NTB)

– Defensivt av Huitfeldt

Dette er første tilsagn om støtte til gjenoppbygging av Ukraina fra Norge.

– På tide, sier Venstres leder Guri Melby.

Hun sendte nylig et skriftlig spørsmål til utenriksministeren, om regjeringen ville avsette midler til et gjenoppbyggingsfond for Ukraina i forbindelse med statsbudsjettet for 2023. Hun var skuffet over svaret hun fikk da.

– Jeg synes svaret fra Huitfeldt var defensivt og uforpliktende, sier hun til Vårt Land.

Huitfeldt skrev da at regjeringens forslag til innretting av norsk støtte til gjenoppbygging av Ukraina i 2023 vil legges fram for Stortinget i budsjettforslaget for 2023, herunder eventuelle midler til et gjenoppbyggingsfond.

«Dette samsvarer med praksis fra den tidligere regjeringen som Melby var en del av,» skrev Huitfeldt.

Stortingets muntlige spørretime LOVNADER: – Det er mange ganger den sittende regjeringen har kommet med lovnader før vi legger fram et budsjett, sier Venstres leder Guri Melby. (Terje Pedersen/NTB)

Mener Norge bør ta lederrolle

Melby kaller løftene Støre nå har kommet med for gledelige, men sier også:

– Senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 17/6 stemte de imot et forslag fra oss om mer penger til Ukraina, så det er bra de har kommet på bedre tanker, sier Melby, og mener tidspunktet er kritisk:

Krigshandlingene blusser opp, samtidig som den allmenne interessen har dabbet noe av. Neste uke reiser dessuten utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim til Sveits for å delta på Ukraine Recovery Conference. Som navnet tilsier står gjenoppbyggingen av Ukraina på dagsordenen.

– Her må Norge være frampå. Vi må må vise at vi tar en lederrolle. Vi er ikke det landet som har mest muskler når det gjelder våpen, men vi bidra med mye når det gjelder økonomisk støtte, sier Melby.

– Helvete på jord

Støre kom til Ukraina direkte fra Nato-toppmøtet i Madrid der han hadde deltatt på et historisk vedtak om å invitere inn Sverige og Finland i alliansen.

I Tsjernihiv møtte han visestatsminister Julija Svyrydenko og guvernør Vyatsjeslav Tsjaus som fortalte hvordan området 3. mars var blitt bombet av russiske jagerfly. Flere boligblokker ble totalskadd og en hjerteklinikk satt ut av drift da bombene rammet og trykkbølgene raserte hele fasaden.

I landsbyen Yahidne hadde russiske soldater i mars hadde tvunget 300 beboere ned i kjelleren på skolen i byen og latt dem sitte der en måned og til folk begynte å dø. Støre fikk se de trange rommene, mens han ble guidet av en av de overlevende.

– Det vi har sett her velger jeg å kalle et blikk inn i helvete på jord. En okkupasjonsmakt som tar folk fra nabolaget og stuer dem ned i en kjeller, sa Støre til NTB.

Rakettartilleri

Det er andre gang representanter fra den norske regjeringen reiser til Ukraina etter krigens start. I begynnelsen av mai var utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) i Kyiv, der de møtte president Zelenskyj og landets utenriksminister Dmytro Kuleba.

I mai ble det kjent at Norge ville bidra med 100 millioner kroner til å dekke utbetalinger av pensjoner, sosialhjelp (kontantstøtte) og lønninger til helsepersonell, lærere og statsansatte.

I forbindelse med Nato-møtet ble det onsdag kjent at Norge sammen med Storbritannia bidrar til å sende langtrekkende rakettartilleri til Ukraina.

Tidligere har Norge også donert 22 artilleriskyts av typen M109 med utstyr og reservedeler, samt ammunisjon til Ukraina, samt sørget for opplæring av ukrainske soldater på våpensystemet, skriver NTB.