Statsminister Jonas Gahr Støre er i Kyiv – lover 10 milliarder kroner i bistand

Pengene, 1 milliard euro og altså over 10 milliarder norske kroner, skal dekke tre hovedformål – humanitær hjelp, gjenoppbygging og støtte til driften av sentrale funksjoner, og skoler og sykehus. Den siste delen er militær bistand.

– Vi bidrar for å støtte ukrainernes kamp for frihet. De kjemper for sitt land, men også for vår felles sikkerhet i Europa og våre demokratiske verdier, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap)

Pengene skal utbetales i resten av 2022 og neste år. Statsministeren tar sikte på å fremme forslaget for Stortinget i august.

Hjelpepakken kommer i tillegg til de andre bidragene, humanitært og militært, som Norge allerede har gitt etter at Russland invaderte Ukraina i februar.