Oslo pride takker for støtten etter Oslo-skytingen

– Oslo Pride jobber kontinuerlig med sikkerhet. Det handler om fysisk sikkerhet, at våre arrangement skal være sikre steder å komme til for hele den skeive bevegelsen, sier leder Inger Kristin Heugsevje i Oslo pride.

– Trygghet handler også om at det skal være trygt å være den du er, uansett uttrykk og hvem du elsker. Den tryggheten skal vi ta tilbake, sier hun videre.

Fredag inviterte regjeringen skeive organisasjoner til dialogmøte. Bakteppet er at en person åpnet ild mot to utesteder og et gatekjøkken i Oslo sentrum forrige helg. To personer ble drept, over 20 ble skadd og politiet etterforsker saken som en mulig terrorhandling.

Det ene utestedet, London pub, er et kjent samlingspunkt for skeive. Hendelsen førte til at pridearrangement over hele landet ble avlyst fordi politiet ikke kunne garantere deltakernes sikkerhet.

Haugsevje understreket viktigheten av synlighet, forsamlingsfrihet og trygghet for skeive.

– Et lite lysglimt i det vonde som har skjedd er at den skeive bevegelsen blir lyttet til, og at vi i den skeive bevegelsen søker sammen for å finne løsninger. Nå er vi mer samlet, mer synlig, stoltere og sterkere enn noen gang, sier Haugsevje.

Oslo pride vil ikke arrangere noe i Oslo i juli i år. Lederen sier at situasjonen er krevende og at det skeive miljøet i Oslo er sterkt preget av hendelsen.

– I løpet av de siste dagene har vi fått mye støtte. Det setter vi enormt pris på. Jeg er sikker på at støtten også vil være der når det er trygt å samle skeive i Oslos gater til et stort arrangement igjen, sier Haugsevje.