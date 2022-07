Flyktninghjelpen: Taliban tvinger folk tilbake til landsbygda – hundretusener kan bli hjemløse

Det opplyser Flyktninghjelpen, som sier de er ekstremt bekymret over situasjonen.

Flere tiår med krig og konflikt, tørke, politisk ustabilitet og økonomisk kollaps har ført til at mange afghanere har søkt seg til enklaver rundt de store byene. Disse har over tid vokst seg til slumlignende bosetninger.

Men her er det i det minste tilgang til husly og nødhjelp for noen av landets mest sårbare, som internt fordrevne og hjemvendte flyktninger. Selv om de lever under kritikkverdige forhold, har mange klart å finne seg til rette – inkludert å komme i jobb og sende barn på skole.

For noen måneder siden kunngjorde Taliban-myndighetene at bosetningene skal stenges. De som bor der, skal sendes tilbake til områdene de opprinnelig kom fra.

– De har ingen steder å dra

Flyktninghjelpen frykter at folk kastes ut fra bosetningene uten at de har noe sted å gå til. Presset fra Taliban beskrives som økende.

– Å returnere fordrevne til avsidesliggende områder, uten deres samtykke, er ikke mulig i et land som står overfor økonomisk kollaps og sliter med akutt mangel på mat, sier landdirektør Neil Turner.

Han påpeker at hjelpeorganisasjonene ikke har kapasitet til å hjelpe til med å returnere folk. Stengningen kan sette folk som allerede sliter med å overleve, i enda større fare.

– De har ingen steder å dra. Mange av dem som bor i de provisoriske bosetningene, er svært avhengige av humanitær hjelp, sier Turner.

Stenger bosetninger i Kabul

Nesten 4.000 mennesker har ifølge Flyktninghjelpen allerede blitt tvunget vekk fra provisoriske hjem i og rundt Kabul. Flertallet av slumområdene i Kabul skal legges ned.

I Badghis-provinsen vest i landet står åtte uformelle bosetninger i overhengende fare for å bli stengt, opplyser organisasjonen. Det vil kunne påvirke rundt 18.000 personer.

Nedstengningen kan være oppskrift på en katastrofe, der man igjen vil se titusenvis av mennesker på flukt, mener Flyktninghjelpen. Nå ber organisasjonen om at stengningen må stanse umiddelbart.

– Taliban-myndighetene, med støtte fra det internasjonale samfunnet, må snarest finne bærekraftige løsninger for internt fordrevne afghanere, inkludert å finne løsninger på den økonomiske kollapsen og kuttene i utviklingsbistand, sier Turner.

Stadig flere avhengige av bistand

I Afghanistan endte 1,3 millioner mennesker i fjor som internt fordrevet som følge av en kombinasjon av konflikt og naturkatastrofer.

Over 24 millioner mennesker, mer enn halvparten av den afghanske befolkningen, trenger humanitær bistand for å overleve, opplyser Flyktninghjelpen. Det er en økning på 30 prosent fra i fjor.

Afghanere flest står overfor en forverret økonomisk situasjon. Husholdningene tar opp mer gjeld, først og fremst fordi de trenger mer penger for å kjøpe mat når matpriser stiger og inntekter reduseres, viser en rapport fra den humanitære organisasjonen Reach for Afghanistan.









(©NTB)