Senatets filibuster-regel må endres for å sikre abortrettigheter, mener Biden

Det innebærer å endre kravet om 60 stemmer for å stanse debatten om et lovforslag i senatet. I praksis kreves det kun 50 stemmer for å vedta en lov, men loven kan ikke vedtas før debatten avsluttes. Ergo er det vanskelig å vedta en lov uten 60 stemmers støtte.

Unntaket fra filibusteren vil tillate demokrater å vedta en lov som fastsetter rettigheter til abort med deres nåværende tynne flertall og uten republikansk støtte.

USAs høyesterett opphevet i forrige uke en dom fra 1973 (Roe v. Wade) som sikret føderal rett til abort. Nå blir det opp til delstatene selv å avgjøre om abort skal være lovlig eller ikke. I etterkant har rundt 20 stater varslet at de vil gjøre abort forbudt.

Biden mener avgjørelsen har «destabilisert» landet, men avviser at USA er på vikende front.

– USA er bedre posisjonert til å lede verden enn vi noen gang har vært, sa Biden på en pressekonferanse under Nato-toppmøtets siste dag i Madrid.

– Men en ting som har vært destabiliserende, er den opprørende oppførselen til USAs høyesterett når det gjelder å ikke bare avskaffe Roe v. Wade, men i realiteten utfordre retten til privatliv, fortsatte USAs president.

Han fastholdt at kjennelsen ikke påvirker USAs posisjon som verdens største supermakt.