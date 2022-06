Ketanji Brown Jackson utnevnt som ny høyesterettsdommer

51 år gamle Ketanji Brown Jackson inntar plassen til høyesterettsdommer Stephen Breyer som hun i sin tid arbeidet for.

Kort etter at Breyer pensjonerte seg torsdag formiddag, avla Jackson de to edene som kreves, den ene for Breyer, og den andre for høyesterettsjustitiarius John Roberts.

President Joe Biden nominerte Jackson i februar etter at 83 år gamle Breyer kunngjorde at han ville gå av. Hun ble godkjent av Senatet i april.

Utnevnelsen av Jackson endrer ikke høyesteretts sammensetning siden hun tar plassen til liberale Breyer. Breyer trakk seg blant annet så demokratene ikke skulle risikere at republikanerne fikk utnevne enda en dommer, hvis han døde og neste president blir en republikaner.

Høyesterett består i dag av seks konservative dommere og tre liberale etter at Donald Trump fikk den enestående muligheten til å utnevne tre dommere i sin presidentperiode.

Jackson, som har vært føderal dommer siden 2013, slutter seg til tre andre kvinner – Sonia Sotomayor, Elena Kagan og Amy Coney Barrett. Det er første gang i historien at fire av de ni dommerne er kvinner. Alle tre liberale dommere er nå kvinner.

Jackson kan begynne å jobbe straks, men høyesterett avsluttet torsdag vårsesjonen med en rekke kjennelser, og substansielt arbeid blir ikke gjenopptatt før til høsten.