Breyer trekker seg fra USAs høyesterett

Samme dag overtar Ketanji Brown plassen hans etter at hun ble godkjent av Senatet tidligere i år.

At overtakelsen skjer allerede torsdag, tyder på at høyesterett er interessert i å avslutte vårens sesjon raskt. Flere dommere er blitt utsatt for dødstrusler siden den omstridte kjennelsen som åpner for at abort kan forbys i delstatene.

To store saker ligger fortsatt og venter på en avgjørelse, en om innvandring og den andre om miljø.

Etter Browns overtakelse fortsetter høyesterett å ha konservativt flertall med seks mot tre. En av de seks, høyesterettsjustitiarius John Roberts stemmer noen ganger med de liberale tre.