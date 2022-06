Amnesty: Flere vil ha regnbuearmbånd etter skytingen i Oslo

– Vi ser at mennesker over hele landet ønsker å vise sin solidaritet ved å bære et regnbuearmbånd. Angrepet sist lørdag har gjort dette enda viktigere, sier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty International i Norge.

Natt til lørdag åpnet en person ild mot to utesteder og et gatekjøkken i Oslo sentrum. To personer ble drept og over 20 ble skadd. Det ene utestedet, London Pub, er et populært samlingssted for homofile, og politiet etterforsker angrepet som et mulig islamistisk terrorangrep.

– Vi ser at mange som tar kontakt via våre kanaler sitter igjen med sterke følelser, og de ønsker å bidra til forandring, sier Egenæs.