Skeive mer utsatt for hatkriminalitet

Per på hjørnet åpner etter masseskyting Mange har de siste dagene oppsøkt åstedet for masseskytingen i Oslo, der to mennesker ble drept natt til lørdag. Tall viser at skeive er langt mer utsatt for hatkriminalitet en heterofile, og tallet på anmeldelser av hatkriminalitet knyttet til seksuell orientering har økt markant de siste årene. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)