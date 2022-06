To viktige poenger i avtalen med Tyrkia som baner vei for finsk og svensk Nato-medlemskap, er at de to landene ikke skal ha en våpenembargo mot Tyrkia, samt at de skal ha konkrete tiltak for utlevering av kriminelle.

Niinistö sier at avtalen gjør at finsk Nato-medlemskap nå er umiddelbart forestående.

– Når vi nå styrker vårt samarbeid i kampen mot terrorisme, om våpeneksport og utleveringer, vil Finland selvfølgelig fortsette å følge nasjonale lover, sier den finske presidenten.