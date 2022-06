Støre besøkte offer for Oslo-skytingen: – Vondt å høre hans frykt for å dø

– Det er vondt å høre Samirs historie om opplevelsen den fredagskvelden, om hans møte med gjerningsmannen og om hans frykt for å dø. Og det er inderlig vondt å vite at det er mange der ute som er redde nå, skriver Støre i innlegget.

Statsministeren skriver at Samir kom til Norge fra Gaza for 15 år siden, og at han fortalte at han vet hvor dyrebar friheten er. Natt til fredag forrige uke ble Samir skutt av Zaniar Matapour (43).

– Vi skal aldri la terroristene og de som hater, vinne, derfor skal jeg kjempe og komme meg gjennom dette. Det sa Samir til meg da jeg besøkte han på sykehuset, skriver Støre.

– Jeg forstår alle dem som blir rasende fordi de blir anbefalt å ikke møte opp. Jeg ber likevel folk om å lytte til politiet i kveld og i dagene som kommer. Vi skal veldig snart demonstrere igjen, og selv om vi må vente med den store markeringen, står vi skulder ved skulder mot ekstremisme og for retten til å elske den man vil, og til å være den man er, tilføyer han.