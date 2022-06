– Vi må ha ro nå og må ha en sommerferie før vi eventuelt går i gang og planlegger, sier om lederen for Oslo Pride, Inger Kristin Haugsevje, om en ny pride-parade i Oslo på en pressekonferanse mandag kveld.

Mandag kveld besluttet Oslo Pride å avlyse kveldens støttemarkering etter oppfordring fra Politiet.

– Vi forstår at folk er frustrerte og likevel samles, men vi kan ikke avholde et arrangement når politiet anbefaler at vi avlyser, sier Haugsevje.