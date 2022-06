Svært preget kulturminister: – I natt ble regnbuen farget svart

– I natt har mine venner blitt skutt etter, og uskyldige mennesker er blitt drept. Vi var i gang med tidenes fest, og vi var alle fylt med en følelse av frihet, men i natt ble regnbuen farget svart, sa Trettebergstuen på en pressekonferanse lørdag.

To personer er drept, ti er alvorlig skadd og elleve er lettere skadd etter masseskytingen i Oslo sentrum. Skuddene ble løsnet blant annet ved London pub, som er et utested hvor mange skeive bruker.

– Vi er alle, i hele landet, berørt av det som har skjedd, enten vi kjente noen som var der eller ikke. Men det er også slik at den skeive familien er nettopp som en stor familie. Jeg tror mange har hatt noen grusomme timer i natt og i dag tidlig der man desperat har ringt rundt for å forsøke å gjøre rede for vennene sine, sa kulturministeren og opplyste at det også var tilfellet for henne.