Hundrevis i spontant Pride-tog

I toget ble det ropt «we’re here, we’re queer, we won’t disappear» og «hatet fortsetter, kampen fortsetter». Innimellom kunne stor jubel høres. Vårt Lands reporter på stedet anslår at antall mennesker i toget passerte 1.000.

Rundt klokka 12.30 samlet folk seg i Botsparken på Grønland, rett i nærheten av Politihuset i Oslo, for en markering etter nattens terrorhendelse.

– Vi gjør dette som individuelle mennesker som en enhet, og vi gjør det i solidaritet, sa en av initiativtakerne før start til Avisa Oslo.

– Helt jævlig, helt fantastisk

En av dem som har slått seg sammen med flokken, er Aurora Thyvold. Hun hever flagget for de skeives rettigheter – en kontinuerlig kamp.

– The first pride was a riot, og det er det vi tar det tilbake til i dag. Vi slåss for rettighetene våre. Vi er i 2022, men det er ikke haterne, sier hun til NTB.

– Hva tenker du om at så mange har møtt opp, selv om det ble avlyst?

– Jeg tenker det er en selvfølge. Fordi for oss skeive er det å stå opp for våre rettigheter ikke noe nytt. Så selv om det kanskje blir for skummelt for andre, så er det her å være skeiv, å gå i pride, og å slåss for rettighetene, noe som skjer kontinuerlig.

På spørsmål om hvordan det føles å være i gatene, svarer hun uten å nøle:

– Helt jævlig, og helt fantastisk.

MANGE FOLK: Toget strekker seg langt nedover Oslos gater lørdag ettermiddag. (Erlend Berge)

Markering

Toget beveget seg gjennom gatene i Oslo sentrum, og stadig flere sluttet seg til etter hvert som toget gikk.

Lørdag morgen ble det klart at Pride-feiringen i Oslo avlyses, etter anbefaling fra politiet.

Oslo Pride og Fri har oppfordret folk til å markere Pride hjemme og i nabolaget. Likevel har mange hundre mennesker valgt å ta til gatene isteden.