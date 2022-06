– Skuddene utenfor London pub i Oslo er et angrep på kjærligheten. Det er et angrep på friheten til å elske hvem man vil, sier hun i en uttalelse.

Hun forteller at hennes tanker går til alle dem som på ulike måter er rammet av denne brutale handlingen.

– Vi vet fortsatt ikke hva som lå bak angrepet i natt, men i Norge skal det være trygt å elske hvem man vil og ingen skal få skremme oss fra å være et åpent, raust og inkluderende land.

RAUST: Høyre-leder Erna Solberg sier Norge ikke skal la seg skremme fra å være et raust og inkluderende land. (Javad Parsa/NTB)

Statsminister Jonas Gahr Støre sier skytingen var et grusomt og dypt rystende angrep på uskyldige mennesker.

– Mine tanker går til de rammede og deres pårørende. Vi vet ennå ikke hva som lå bak denne forferdelige handlingen, men til skeive som nå er redde og i sorg, vil jeg si at vi står alle sammen med dere i dette, sier Støre i en uttalelse til NTB.

– Nå overskygger sorgen alt

– I dag skulle vi feiret kjærligheten med en kjempefest i Pride-paraden gjennom Oslos gater. Nå overskygger sorgen alt, sier Oslos byrådsleder Raymond Johansen.

Pride-paraden er avlyst.

– To personer er drept og mange skadd i byen vår i natt. Dette er et grusomt angrep på uskyldige mennesker, sier Johansen (Ap) i en uttalelse på Facebook.

Han sier at tankene hans går til familiene og vennene til de som døde natt til lørdag.

– Til dem som er skadd og til dem som har sett og opplevd ting ingen burde oppleve. Dere skal vite at vi er her for dere, at byen vår stiller opp. Oslo står side ved side med hele det skeive miljøet, i Oslo, i Norge og i verden, sier han videre.

Melby: – Må ta tryggheten tilbake

Det er bra at politiet ser på sikkerheten rundt Pride etter nattens skyting, mener Venstre-leder Guri Melby. Hun mener at vi sammen må ta tryggheten tilbake.

– Det er forferdelig å våkne opp til nyheter om to drepte og flere skadde etter skyting utenfor London pub i natt, sier Melby i en uttalelse.

SKYTING: Det ble avfyrt flere skudd i 1.15-tiden natt til lørdag på utsiden av London pub i sentrum av Oslo. (Javad Parsa/NTB)

Trettebergstuen: – Et grusomt angrep

Skytingen var et grusomt angrep på uskyldige mennesker uansett motiv, sier likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

– Jeg er dypt rystet og sjokkert over skytingen i Oslo sentrum i natt. Dette er et grusomt angrep på uskyldige mennesker uansett motiv, og jeg vil uttrykke min dypeste medfølelse med de som er blitt rammet og deres pårørende, sier Trettebergstuen (Ap) i en uttalelse til NTB.

RYSTET: Likestillingsminister Anette Trettebergstuen er rystet over angrepet i natt. Hun skal selv gå i Pride-toget lørdag. (NPK)

– Mange skeive er nå redde, men dere er ikke alene, vi står sammen med dere i dette, legger hun til.

Listhaug: Skaper alvorlig frykt

Selv om vi ikke vet noe om motivet for Oslo-skytingen, er det åpenbart at det skaper alvorlig frykt, spesielt blant homofile, mener Frp-leder Sylvi Listhaug.

– Jeg er dypt rystet over den grusomme skytingen i Oslo i natt. Mine tanker går til familie og venner av de drepte og alle andre som nå er rammet av denne svært brutale hendelsen, sier Listhaug i en uttalelse på sin Facebook-side.

– Nå må vi bidra til at de som er usikre og redde, skal føle seg trygge. Det skal være trygt for alle å leve sine liv i Norge.

London pub: Ren ondskap

London pub kaller skytingen ved puben «helt forferdelig» og «ren ondskap».

– Skytingen i natt er helt forferdelig og ren ondskap. Våre tanker går til de døde, skadde og pårørende, skriver de i et innlegg på sin Facebook-side.

Puben opplyser at alle deres ansatte er trygge og fysisk uskadd.

– Ta vare på hverandre i denne tiden, skriver de videre.