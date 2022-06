Støre: – Høsten vil bli krevende for mange

– Vi må innstille oss på at det er en situasjon som kan vare. Høsten vil bli krevende for mange. Høye priser, høyere rente vil merkes, og særlig for folk som har dårlig råd fra før, sa Støre da han samlet pressen til pressekonferanse før sommeren i hagen til statsministerboligen.

Han viste til at Norges Bank hevet renten «dobbelt» i går, det vil si et halvt prosentpoeng, og understreket at det er viktig for regjeringen å planlegge for budsjetter som ikke driver renta opp.

– Jeg merker meg at Norges Bank understreker at oljepengebruken er lavere enn lagt til grunn, og at finanspolitikken ikke har bidratt til oppjustering av rentebanen, sa Støre.