Bistandsadvokat om Kongsberg-dommen: – Som forventet

Retten mener fem av Borgens klienter ble utsatt for drapsforsøk, og at fire av dem kun ble utsatt for grove trusler. Bistandsadvokaten anførte i retten at samtlige av hans klienter hadde blitt utsatt for drapsforsøk og er skuffet over at han ikke fikk medhold i dette.

– At Bråthen ble dømt til tvungent psykisk helsevern og forholdsvis høye oppreisningserstatninger, var som forventet. At han fikk lempet på ansvaret sitt var også forventet, sier Borgen til NTB.

Han mener imidlertid de høye erstatningssummene hans klienter er tilkjent, viser at retten har tatt hensyn til alvorligheten i Espen Andersen Bråthens handlinger.

– Når erstatningssummene ble på mellom 150.000 og 175.000 kroner uavhengig av om det var snakk om drapsforsøk eller grove trusler, ser vi at retten har lagt vekt på at de opplevde mye av de samme psykiske skadevirkningene, sier advokaten.

– Alle de som var i bybildet i Kongsberg den dagen, har opplevd subjektivt å ha vært utsatt for et drapsforsøk. Det synet fikk vi fram i retten på en god måte. Så tar vi til etterretning at retten ikke har vært enig i vår opplevelse av det, sier han.

Han legger til at det har vært bred enighet blant alle aktører i saken om at Bråthen lider av en alvorlig sinnslidelse, og at det ikke er noen tvil om at han oppfyller vilkårene for tvungent psykisk helsevern.