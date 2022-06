Opposisjonen gir regjeringen skylden for rentehoppet

– Jeg mener regjeringspartiene og SV må ta et betydelig ansvar for at rentene nå går raskere oppover enn antatt, sier finanspolitisk talsperson i MDG Lan Marie Berg til NTB om rentehevingen.

Hun mener regjeringen har unnlatt å ta noen som helst økonomiske grep for å få ned boomen i norsk oljeindustri i revidert budsjett.

– Alle milliardene som staten nå kaster etter mer klimaskadelig oljevirksomhet, bidrar til å presse renta opp for vanlige folk og bedrifter. Det er elendig klimapolitikk, men også uansvarlig og usolidarisk økonomisk politikk, sier hun.

– Skyver renta foran seg

Frp-leder Sylvi Listhaug sier hun er bekymret for hvordan renteoppgangen vil ramme folk og bedrifter som allerede sliter med de ekstreme prisene – særlig på drivstoff, strøm og mat.

Hun sier at regjeringen burde hjulpet dem som sliter ved å sette ned avgiftene, slik at folk og bedrifter klarer å få betalt regningene.

– Jeg er lei av at regjeringspartiene og Høyre skyver renta foran seg når de skal begrunne at de ikke vil sette ned avgiftene.

– Hovedgrunnen til at renta går opp kraftig nå, er den høye inflasjonen. Den kan norske politikere få ned ved å kutte og fjerne avgifter på de varene som øker i pris, som drivstoff, strøm og mat, slik Frp har foreslått, sier Listhaug.

Små økninger gir store utslag

Også Høyre slenger seg på kritikken mot regjeringen og sier folk er bekymret for egen økonomi.

– Jeg hører Støre og Vedum si at de tar dette på alvor, men politikken deres bærer ikke nok preg av det, sier Høyres finanspolitiske talsperson Tina Bru.

– Det viktigste for Høyre er å bremse utgiftene til folk og dempe risikoen for at renten øker mer og raskere enn varslet. Da må vi bruke mindre oljepenger, og det er politikernes ansvar, sier Bru.

Hun sier det hviler et stort ansvar på regjeringen for å holde igjen pengebruken i årene fremover.

– Små økninger i renten gir store utslag på økonomien til folk, familier og bedrifter. Høyre prioriterer lavere oljepengebruk, og vil gi skattelette til de med lavest inntekt for å gi folk mer romslighet i hverdagen.

– Dobbeltstraff

Rødt mener store og raske rentehevinger rammer skeivt og kan bidra til å kvele den positive utviklingen i arbeidsmarkedet.

– Det kan bli en dobbeltstraff for folk med lave inntekter og usikre jobber, sier nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen.

– Det såkalte presset i økonomien er alt annet en jevnt fordelt, sier nestlederen.Hun viser til at samtidig som folk flest kutter der de kan, melder privatfly-selskaper om rekordstor pågang fra familier som vil på luksusferie.

– Når sentralbanken ikke forstår Forskjells-Norge, må regjeringa gjøre det, og de rikes kjøpekraft må dempes med økte skatter på toppen, sier Martinussen.