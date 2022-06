Sentralbanken kunngjorde avgjørelsen torsdag formiddag.

På forhånd var det ventet at Norges Bank skulle sette opp renta etter at den ble holdt uendret på 0,75 prosent i mai. Enkelte økonomer har tatt til orde for et "amerikansk rentesjokk" der banken satt opp renta med 0,75 prosentpoeng.

I siste Pengepolitisk rapport fra mars signaliserte sentralbanken at neste økning trolig ville bli besluttet på rentemøtet i juni.