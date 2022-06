Macron utelukker fransk samlingsregjering

– Jeg er overbevist om at vi er nødt til å gå på tvers av partilinjer, sa presidenten onsdag kveld.

Han kunne da fortelle at opposisjonen har sagt seg villig til å samarbeide med ham om viktige politiske saker.

Presidentens sentrum-høyre-allianse mistet sitt rene flertall i valget på ny nasjonalforsamling. Siden har han hatt møter med politiske rivaler for å diskutere mulige samarbeid, men talen var hans første offentlige siden nederlaget søndag.

Macron påpekte at ingen politisk blokk kan vedta lover i Frankrike på egen hånd lenger. Han utelukket ethvert forsøk på å danne en nasjonal samlingsregjering. Men presidenten mener det er muligheter for å samarbeide med opposisjonen om saker som gjelder alt fra levekostnader og jobber til energi, klima og helse.

Splittelse

Presidenten sa han ikke ville ignorere splittelsen som kom til uttrykk gjennom søndagens valg, to måneder etter at han vant presidentvalget.

– Jeg tror på dere og jeg tror på oss, i april og i juni gjorde dere to veldig tydelige valg. Nå må jeg sette disse beslutningene ut i livet og sikre at Frankrike er sterkere, sa Macron.

Han viste til at han selv sikret gjenvalg for en andre periode som president på grunnlag av et ambisiøst reformprogram som han akter å gjennomføre.

Møtte Le Pen

Alliansen hans Ensemble er fortsatt den største blokken i forsamlingen med 245 mandater. Men det er 44 færre enn rent flertall, og presidenten er nå avhengig av å samarbeide med andre grupper for å få gjennom planlagte reformer.

Etter valget har Macron møtt lederne for de fleste andre partier, deriblant det konservative høyrepartiet Republikanerne, sosialistene og kommunistene. Ytre venstre-lederen Jean-Luc Mélenchon valgte å sende en 32 år gammel parlamentariker til å møte Macron.

Ytre høyre-leder Marine Le Pen møtte på sin side opp i Elyséepalasset. Hennes parti sikret seg hele 89 mandater i nasjonalforsamlingen.

– Han lytter, men hører han på? sa Le Pen etter møtet, men la til at hun ikke ønsket å drive med «systematisk obstruksjon».

Læring

Macron ba onsdag opposisjonspartiene om å legge interne stridigheter bak seg og heve seg over politikken.

– Sammen må vi lære oss en ny måte å styre og utforme lover på, sa Macron i den ti minutter lange talen.

Han varslet at lovforslag som skal dempe virkningene av inflasjon og stigende energipriser, vil bli lagt fram for nasjonalforsamlingen i løpet av sommeren.

Videre ba presidenten de opposisjonelle om «å klargjøre helt åpent i løpet av de neste dagene hvor langt de er villige til å gå» for å støtte slike tiltak. De skal ikke finansieres med høyere skatter, påpekte Macron.

Macron, som erkjenner at valgresultatet også er et uttrykk for sosiale problemer i Frankrike, hadde planlagt blant annet skattekutt og heving av pensjonsalderen.

Men Jean-Luc Mélenchons venstresideallianse NUPES er imot dette, og med 131 folkevalgte er det de som er den største blokken i opposisjonen. Flere eksperter spår at Macron i stedet vil søke samarbeid mot høyre.