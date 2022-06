Bulgarias regjering felt i mistillitsvotering

123 representanter i nasjonalforsamlingen med 240 medlemmer stemte for mistillit til statsminister Kiril Petkov. 116 stemte imot.

Dermed kastes Bulgaria igjen inn i en ny runde med politisk uro, bare seks måneder etter at Petkovs regjering ble innsatt.

Petkov dannet regjering i desember etter at det tredje valget på ett år ga ham nødvendig flertall. Men koalisjonen hans har bestått av fire innbyrdes svært forskjellige partier, blant dem hans eget liberale parti og sosialistene.

Strid om Ukraina-støtte

Petkov, som er sterkt EU-vennlig og kritisk til Russland, lovte kamp mot korrupsjon etter et tiår med den omstridte og konservative Bojko Borisov som statsminister i EUs fattigste og mest korrupte land.

Bakgrunnen for mistilliten var Petkovs ønske om tilnærming til Nord-Makedonia, noe som ville ha åpnet veien til EU både for Nord-Makedonia og Albania. Det førte til at det populistiske ITN-partiet trakk seg ut av koalisjonen.

Dermed benyttet Borisov anledningen og fremmet mistillitsforslaget.

Men koalisjonen begynte å slå sprekker snart etter den russiske invasjonen av Ukraina, da et av partiene var kritisk til bulgarsk våpenhjelp til Ukraina og til Petkovs nei til å betale for russisk gass med rubler.

Gir Russland skylda

Petkov la skylden for sitt fall på Borisov og Russland og uttrykte håp om at Bulgaria en dag kan være fri for dulgte handlinger i kulissene og en korrupt mafia.

Analytikere mener at den politiske uroen kan tjene prorussiske partier i landet, som historisk har tette bånd til Russland. Det gjelder først og fremst det høyreradikale Gjenoppståelse, som har 13 mandater i nasjonalforsamlingen.

Petkov får i henhold til grunnloven ny mulighet til å danne regjering, siden hans parti er det største i nasjonalforsamlingen med 67 mandater. Men det er langt fra flertall, og analytikerne utelukker derfor ikke nyvalg i løpet av året.