18 politifolk angivelig savnet etter angrep i Ecuador

Innenriksminister Patricio Carrillo sier at seks politifolk er alvorlig såret og tre bortført av demonstrantene etter angrepet i Puyo i Ecuadors Amazonas-region.

Han sier at demonstrantene plyndret og satte fyr på politibiler, banken og Røde Kors-bygget før de angrep politistasjonen i Puyo.

Rundt 10.000 urfolk har de siste to ukene mobilisert til protest mot økende drivstoffpriser, som bidrar til at alt annet også blir dyrere. Det har vært en rekke sammenstøt, og 90 sivile og 100 politifolk er skadd, i tillegg til to dødsfall.

Onsdag avviste regjeringen et av urfolksbevegelsens viktigste krav, nemlig å oppheve unntakstilstanden som er innført i seks av Ecuadors 24 provinser i forbindelse med uroen.

President Guillermo Lasso har foreslått dialog med den mektige urfolksorganisasjonen Conaie, som står bak protestene, men Conaie-leder Leonidas Iza avviser samtaler så lenge ikke unntakstilstanden oppheves og en park i Quito som ofte brukes til protester, «demilitariseres».