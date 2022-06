Utvalg skal se på alt som kan endres i barnevernet

– Vi må tenke nytt om hva barna med størst behov for hjelp og støtte trenger, og hvordan tilbudet burde innrettes for disse barna. Når det offentlige tar ansvar for barn og ungdommer, har vi en plikt til å gi dem et skikkelig tilbud som gir dem best mulig liv, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) i en pressemelding onsdag.

Flere rapporter fra blant annet Helsetilsynet, Riksrevisjonen, Barneombudet og statsforvaltarane, samt en rekke mediesaker har de siste årene vist at dagens barnevernstilbud ikke godt nok klarer å hjelpe de barna som trenger det mest, skriver regjeringen i pressemeldingen.

– Vi vet ganske mye om problemene i barnevernet, men mindre om hvordan vi skal løse dem. Utvalget skal bygge sitt arbeid på tidligere rapporter og utredninger, og foreslå løsninger på de problemene som peker på, sier Toppe.

En av problemstillingene utvalget skal ta for seg, er tiltak som kan forebygge utvikling av rusmiddelbruk, og på hvilken måte rusproblematikk og behov for rusbehandling hos barn og unge skal ivaretas.

Utvalget skal levere sin utredning i to deler med frist i mars 2023 og oktober 2023.