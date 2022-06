SV-topper vil ikke oppfordre andre til å være åpne om skattesakene

Fylkesnes valgte tirsdag å selv bekrefte at han hadde fått en skattesmell i forbindelse med Skatteetatens pendlerbolig-gjennomgang.

– Torgeir valgte å vise åpnet tirsdag. Om andre velger å gjøre, det må være opp til hver enkelt. Her snakker vi om personopplysninger. Vi har respekt for at de som har fått brevet, er nødt til å sette seg inn i det, sier Bergstø under SVs sommerpressekonferanse onsdag.

– At folk har behov for å områ seg har jeg forståelse for. Det viktigste er å få til endringer, sier hun.

Fylkesnes selv sier det må være opp til hver enkelt å vurdere sine saker, men sier han selv følte det var riktig å være åpen.

– Det er min vurdering. Jeg har valgt å være åpen om det. Det er mitt valg. Men jeg kommer ikke til å gå i detalj om min dialog med Skatteetaten, sier han.

Han sier de heller ikke vil oppfordre eventuelle andre politikere i SV til å stå fram.

– Det er opp til hver enkelt. Det er ikke noe vi i SV råder over, det er opplysninger som den enkelte selv må forvalte, sier Fylkesnes.