Regjeringen oppnevner naturrisikoutvalg

– Vi vet stadig mer om klimaendringene og tilhørende klimarisiko. Nå må vi få samme kunnskap om naturen. Naturrisikoutvalget skal sette søkelyset på hvor avhengig samfunnet og økonomien er av naturen. Utvalget skal synliggjøre konsekvensene av å ødelegge sårbar natur, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

Regjeringen oppnevnte et naturrisikoutvalg i statsråd onsdag. Deres oppgave blir å se på hvordan norsk næringsliv påvirkes av natur som forsvinner. Utvalget består av 13 medlemmer, og blir ledet av Aksel Mjøs som er førsteamanuensis i finans ved Norges Handelshøyskole.

I pressemeldingen skriver regjeringen at tapet av natur er en stor trussel mot bærekraftig utvikling, og utsetter næringslivet og økonomien for risiko. En rapport fra Verdens økonomiske forum (WEF) viser at omtrent halvparten av den globale verdiskapningen er helt eller delvis avhengig av naturen. Samtidig går verdens naturmangfold tapt i et høyt tempo.