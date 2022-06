NHO vil tvinge flyteknikerne til forhandlingsbordet

NHO og NHO Luftfart varslet tirsdag kveld lockout for flyteknikerne for å tvinge motparten tilbake til forhandlingsbordet. Fra søndag vil totalt 421 flyteknikere være ute i streik og lockout om ikke partene kommer til enighet før den tid.

– Dette er et sjeldent virkemiddel, men det er et lovlig virkemiddel som vi bruker for å få fram alvoret i situasjonen, sa NHO-sjef Ole Erik Almlid da han møtte pressen til et hasteinnkalt pressetreff utenfor NHOs lokaler i Oslo.

Kontakt mellom partene tirsdag

Petter Wettre, som er tariffleder i Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO), sa til NRK kort tid etter at de ikke hadde fått vurdert hvordan de skulle reagere på meldingen om lockout.

Men rett før klokka 23 bekreftet han overfor kanalen at NFO har tatt kontakt med forhandlingslederen i NHO Luftfart.

– Vi håper på en rask oppstart med videre forhandlinger, sier Wettre.

Overfor TV 2 kaler NFO-leder Jan Skogseth varselet om lockout grotesk.

– Det er spesielt å kontre med en lockout på denne måten her. Det er grotesk å gamble på menneskeliv på denne måten, sier Skogseth.

Vil ikke svare på tvungen lønnsnemnd

Blant flyteknikerne som fra søndag omfattes av streik og lockout, er 20 fra Babcock, som drifter ambulanseflyene i Norge. En lockout hindrer flyteknikere som ikke alt er tatt ut i streik, å gå på jobb.

Almlid avviser at de spekulerer i at det nå skal bli tvungen lønnsnemnd fordi det er fare for liv og helse.

– Vi ønsker å møtes til nye forhandlinger så fort som mulig, og den eneste betingelsen er at NFO kommer med krav som er edruelige, sier Almlid til NTB.

NHO-sjefen sier at de ikke kan stå og se på at noen ikke forholder seg til frontfagsmodellen og mener at de ikke har opplevd noen reell forhandlingsvilje.

En lockout vil få store konsekvenser

En lockout av flyteknikerne vil kjapt få store konsekvenser for nær samtlige av Widerøes flygninger.

– Det er ingen tvil om at dersom en lockout blir et faktum, så tar det vel ikke lang tid før de fleste av våre fly står på bakken, sier Catharina Solli, pressesjef i Widerøe, til NTB.

Widerøe måtte tirsdag kansellere 42 flygninger som følge av den pågående flytekniker-streiken. Norwegian har kansellert 17 av onsdagens avganger.

SAS har hittil ikke måttet kansellere avganger som følge av streiken, og flyselskapet jobber nå med å kartlegge konsekvensene av situasjonen og hva dette kan bety for SAS-flygninger fra helgen og utover.

Mener NFO må følge spillereglene

– Per nå er det ingen dialog, og det kan vi ikke leve med. Det torpederer spillereglene som gjelder i slike forhandlinger, sier NHO Luftfart-sjef Torbjørn Lothe til NTB.

Ifølge Lothe ligger nå ballen hos flyteknikerne.

– Kjernen i problemstillingen er at de kommer med helt urealistiske krav. NFO er et frittstående forbund, men vi forventer at de følger spillereglene som gjelder. Vi er klare til samtaler når som helst, men det må være realistiske krav, sier Lothe.

NHO viser til at rammen for årets lønnsoppgjør er på 3,7 prosent, og at flyteknikernes krav er milevis over alle andre. Flyteknikerne har et krav om 60 kroner mer per time.