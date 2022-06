Kongresshøringen i USA: Tjenestepersoner ble truet og hetset etter at de avviste valgfusk-påstander

– En håndfull valgfunksjonærer i flere nøkkelstater sto mellom Donald Trump og opprivingen av det amerikanske demokratiet, sa komiteens leder, demokraten Bennie G. Thompson, da tirsdagens høring startet.

Høringen om stormingen av kongressbygningen 6. januar 2021 er den fjerde i rekken denne måneden. Tirsdag undersøkte panelet hvordan Trump direkte oppfordret tjenestepersoner i noen få vippestater til å avkrefte Joe Bidens seier i presidentvalget i november 2020.

– Å presse folkevalgte til å forråde sine løfter var en grunnleggende del av spilleboken, sa Thompson.

«Finne» stemmer for Trump

Blant dem som vitnet i Representantenes hus tirsdag, var delstaten Georgias republikanske administrasjonsminister Brad Raffensperger. Raffensperger ble oppringt av Trump som ba ham om å «finne 11.780 stemmer» i delstaten, noe som ville ha vippet valget i delstaten i Trumps favør. Det nektet Raffensperger å gjøre.

Raffensperger sa at han og teamet hans gikk gjennom alle påstander fra presidenten og ned i hvert «kaninhull» som Trump og hans allierte presenterte for statlige valgfunksjonærer. Men Trump ville ikke akseptere det, ifølge Raffensperger.

Isteden sa Trump at det bare kunne være uærlighet eller inkompetanse som var årsaken til at de ikke kunne finne den nødvendige mengden stemmer, ifølge Raffensperger.

– Å konkurrere mot Trumps falske påstander var som om en spade skulle prøve å tømme havet, sa Gabe Sterling, som er leder for valgmyndighetene i Georgia. Han sa at han slet med å overbevise noen av sine egne familiemedlemmer om at valgresultatet var gyldig på grunn av mengden uriktige påstander fra presidenten.

– Ingen lovlig vei

Lederen i Arizonas delstatsforsamling, republikaneren Rusty Bowers, ble også satt under hardt press fra nære Trump-medarbeidere, blant dem advokat Rudy Giuliani, men nektet å gi etter for kravet om å underkjenne valgresultatet.

Under høringen fortalte Bowers om telefonsamtaler mellom han og Trump og Trumps allierte. De ba ham om å sette til side Arizonas valgmenn og erstatte dem, ifølge Bowers. Arizona-republikaneren sa også at han gjentatte ganger ba Trumps advokater om bevis på utbredt svindel, men at de aldri ga noen.

– Det var ingen lovlig måte å utføre denne forespørselen på, sa Bowers.

Hets og trusler

Vitnene under tirsdagens høringen var alle tjenestepersoner som ble kontaktet av den daværende presidenten direkte eller som mottok trusler fra Trump-tilhengere.

Michigan-demokraten Jocelyn Benson fortalte at Trumps tilhengere hadde stilt seg foran huset hennes en natt etter valget mens hun la barnet sitt. Hun sa at «magen sank» og at hun var redd for om de hadde våpen eller skulle angripe huset hennes.

En annen tjenesteperson fra Michigan, republikaneren Mike Shirley, sa at han hadde mottatt 4.000 tekstmeldinger etter at Trump publiserte telefonnummeret hans på nettet. En annen tjenesteperson fra Pennsylvania, republikaneren Bryan Dean Cutler, sa at også hans informasjon ble delt på internett. Det førte til at demonstranter dukket opp hjemme hos ham da hans 15 år gamle sønn var alene hjemme.

– Kuppforsøk

Tirsdagens høring bygger på arbeidet til komiteen i Representantenes som har gransket stormingen av kongressbygningen, hva som ledet opp til denne, og hvilken rolle Trump og hans medarbeidere spilte i det Thompson har betegnet som «et kuppforsøk».

Høringen ble ledet av demokraten Adam Schiff.

Trump har forsvart seg selv i sosiale medier og beskrevet telefonsamtalen med Raffensperger som «perfekt».

Komiteen kan ikke sikte Trump for noe, men justisdepartementet i Washington følger nøye med på komiteens arbeid.