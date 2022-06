Forskere sier klimaendringer har bidratt til flommen i Bangladesh

Millioner av mennesker er rammet av flommen, som har krevd over 100 liv i de to landene. Hundretusener har måttet forlate hjemmene sine.

Storflom er ikke uvanlig i området, men vanligvis skjer dette når det regner i monsuntida senere på året. I år kom regnet alt i mars.

Forskere har ennå ikke fastslått i hvilken grad klimaendringer spiller en rolle, men konkluderer med at monsuntida siden 1950-tallet har blitt stadig mer uforutsigelig. Mye av regnet som tidligere falt i løpet av et år, kommer nå i løpet av få uker, mens tørkeperiodene har blitt lengre, konstaterer klimaforskeren Roxy Matthew Koll ved Indian Institute of Tropical Meteorology.