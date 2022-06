Stortingspresidenten: Stortinget vil selvfølgelig betale

Mandag ble det kjent at Skatteetaten mener at Stortinget skylder i overkant av 1,3 millioner kroner i arbeidsgiveravgift. Saken ble diskutert i presidentskapet på Stortinget tirsdag. Etter et møte med de parlamentariske lederne har presidentskapet gjort det klart at Stortinget vil betale.

– Stortinget tar varselet til orientering og vil nå gå grundig gjennom varselet. Vi vil selvfølgelig betale arbeidsgiveravgift når endelig vedtak foreligger, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) i en SMS til NTB og flere andre medier.

Prosesser

Han opplyser at hvor mye arbeidsgiveravgift det er snakk om, avhenger av hvordan det endelige vedtaket blir for den enkelte representant.

I tillegg til at Stortinget har betalt for lite arbeidsgiveravgift, har 28 stortingspolitikere fått krav om etterbetaling fra Skatteetaten i forbindelse med pendlerboligsaken. Det samme har 17 tidligere statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere.

Stortingspresidenten sier i en melding til NTB og medier som VG og Dagbladet at presidentskapet på Stortinget har iverksatt en rekke prosesser som skal sikre åpenhet, kontroll og gjennomgang av økonomiske ordninger for stortingsrepresentanter.

Opprydning

Presidentskapet skriver i meldingen at det nå er viktig at man styrker tilliten til Stortinget som institusjon.

– Vi må styrke tilliten til Stortinget som institusjon. Vi mener skattekontrollen vil bidra til dette, heter det.

– Stortinget er i gang med oppryddingsarbeidet for å sikre at ordningene er hensiktsmessige og ikke til å misforstå, og gjennom det styrke tilliten til Stortinget, sier Gharahkhani.

Systemsvikt over tid?

Presidentskapet understreker at skattekontrollen og Riksrevisjonens granskning også vil kunne avdekke systemsvikt over tid ved Stortingets praksis.

– Flere representanter som har fått varsel, har handlet i tråd med informasjon de har fått av Stortingets administrasjon, sier Gharahkhani.

Presidentskapet ber nå Stortingets administrasjon om å holde i dialogen med skattemyndighetene. Det for å sikre seg nødvendig veiledning i forbindelse med utarbeidelsen av nye økonomiske ordninger gjennom det nedsatte representantordningsutvalget.