Frp ber regjeringen forlenge strømstøtte til blomsternæringen

– Strømprisene har ikke endret seg, men nå skal plutselig en sektor utelates av støtten. Det er ikke greit, mener Frps medlem i næringskomiteen Bengt Rune Strifeldt, som også er partiets landbrukspolitiske talsperson.

Landbruks- og matdepartementet har sendt ut på høring en midlertidig forskrift om støtte som følge av ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft for jordbruks- og veksthusnæringen. Her foreslår de å forlenge strømstøtten til landbruk og veksthus, men gartnerier som produserer blomster og prydplanter, skal ikke lenger være en del av ordningen.

Begrunnelsen for endringen er at støtteordningen skal rettes mot å sikre matberedskap. At blomsternæringen utelates fra ordningen, syns ikke Frp er en god idé.

– Vi støtter fullt og helt strømstøtten til landbruket, men reagerer på at en viktig del av veksthusproduksjonen nå plutselig skal plukkes vekk. For dem som livnærer seg av å dyrke blomster, er dette krevende. Vi risikerer at næringen får seg en kraftig knekk, og at viktige inntekter, arbeidsplasser og kompetanse går tapt, sier Strifeldt

Frp foreslår i revidert nasjonalbudsjett å inkludere all næringsvirksomhet i strømstøtteordningen, og at dekningsgraden skal ligge på 100 prosent over 50 øre per kWt.

– Utfallet av strømstøtteordningen til regjeringen er en favorisering av noen næringer over andre, sier Strifeldt.